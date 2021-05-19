Biden, Netanyahu'ya bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti - Son Dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirerek, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail- Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirdi. Açıklamada, "İki lider, Gazze'deki olayların durumu, İsrail'in Hamas'ın ve diğer unsurların yeteneklerini azaltmadaki ilerlemesi ve bölgesel hükümetler ile ABD'nin devam eden diplomatik çabaları hakkında ayrıntılı bir tartışma yaptı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin başlamasından bu yana Biden ve Netanyahu 4'üncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - WASHINGTON