ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de (3) - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de (3)

14.07.2022 15:56
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de (3)

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Lair Lapid ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Lair Lapid ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de (3) - Son Dakika
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