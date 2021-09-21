Üye Girişi
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması

21.09.2021 17:34
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmada, uluslararası topluma iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi.

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmada, uluslararası topluma iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." dedi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

Biden'dan İsrail ve Filistin için "iki devletli çözüm" vurgusu

Nükleer silahlardan arınma konusuna da öncelik vereceklerini kaydeden Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5+1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.

Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için şiddetin ilk çözüm olmaması adına çabalarını sürdürdüklerini belirten Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." görüşünü paylaştı.

(SÜRECEK)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı 23:47 Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 23:20 İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız 23:15 Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz 22:48 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı 21:38 Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı
Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi 21:05 Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Meteoroloji Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi         
23:50
Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın         
23:46
DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi         
23:16
Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı         
22:55
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi         
22:13
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor         
21:22
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 23:59:54. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu'nda yönetiminin önceliklerini değerlendirdi (1) Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement