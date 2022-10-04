Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü

04.10.2022 20:06
Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini kınayarak Japonya'ya desteğini yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini kınayarak Japonya'ya desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Kişida ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin 3 Ekim'de Japonya üzerinden yaptığı uzun menzilli balistik füze denemesinin ardından Japonya'nın savunmasına yönelik sarsılmaz desteğini yineledi.

Kuzey Kore'nin denemesini esefle kınayan iki lider, bu denemenin, Japon halkına tehdit oluşturduğunu, bölgedeki istikrarı bozduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olduğun vurguladı.

Uzun dönemde hem ikili hem de Güney Kore ile üçlü iş birliğini sürdürme vurgusu yapan Biden ve Kişida, Kuzey Kore'nin gayrimeşru balistik füze ve kitle imha silahları geliştirmesinin engellenmesi için her türlü çabanın sarf edileceğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirmişti.

YORUMLAR
500
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sonrası Japonya'da ortalık karıştı! Acil durum ilan edilirken metro seferleri de askıya alındı Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sonrası Japonya'da ortalık karıştı! Acil durum ilan edilirken metro seferleri de askıya alındı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 02:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, Japonya Başbakanı Kişida ile Kuzey Kore'nin füze denemesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement