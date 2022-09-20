Biden, Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'yi aday gösterdi - Son Dakika
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Biden, Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'yi aday gösterdi

20.09.2022 22:40
Biden, Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'yi aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.

Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.

Sullivan'ın 4 Eylül'de emekliliğini açıklamasının ardından Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD- Rusya ilişkilerinin gerildiği dönemde Moskova Büyükelçiliğine atanacak isim merakla bekleniyordu.

Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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