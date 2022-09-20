Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biden, Moskova Büyükelçiliğine Lynne Tracy'yi aday gösterdi - Son Dakika

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