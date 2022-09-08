Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü

08.09.2022 20:30
Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar ile Avrupa'ya gaz tedariki konusunu görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar ile Avrupa'ya gaz tedariki konusunu görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un yanı sıra Fransa ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler ile görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna'ya askeri ve mali yardımların, Rusya'ya ise yaptırımların sürdürülmesine vurgu yapılan görüşmede liderler, Avrupa'ya düşük maliyetli ve sürdürülebilir gaz tedariki konusunu da ele aldı.

Ayrıca Biden görüşmede Truss'a İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu konusundaki endişelerini dile getirdi ve dualarının Kraliçe ile olduğunu iletti.

YORUMLAR
500
Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek Avrupa Birliği, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 17 ülkenin liderini Çekya'da toplantıya davet edecek AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 17 ülkenin liderini Çekya'da toplantıya davet edecek
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Japonya, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, müttefikleriyle Ukrayna'ya yardımları ve Avrupa gazını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement