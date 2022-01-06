Üye Girişi
ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi"Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi"Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.

06.01.2022 17:46

- ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi "Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.

- ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi

"Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. Bunu kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarından daha önemli gördüğü için yaptı"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına yaptıkları baskının 1'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. Bunu, kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarından daha önemli gördüğü için yaptı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yaptığı baskının birinci yılı dönümünde konuştu. Biden, 6 Ocak için "O gün demokrasi saldırıya uğradı" ifadelerini kullanarak, böyle bir saldırının bir daha asla olmaması gerektiğini vurguladı. Biden, "Tarihimizde ilk kez, bir başkan sadece bir seçimi kaybetmekle kalmadı, saldırgan kalabalık Kongre'yi ihlal ederken iktidarın gücünün barışçıl şekilde transfer edilmesini de engellemeye çalıştı" ifadelerini kullanarak, "Ama başarısız oldular. Demokrasimiz kazandı, halk direndi ve halk kazandı" dedi.

"Bu silahlı bir ayaklanmaydı"

ABD'nin ilerleyebilmesi için ABD'lilerin 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısıyla ilgili gerçeklerle yüzleşmeleri gerektiğini belirten Biden, Cumhuriyetçi Parti'den Andrew Clyde'ın isyancıları "normal bir turist" olarak nitelendirdiği bir söze atıfta bulunarak, "Bu bir turist grubu değildi. Bu silahlı bir ayaklanmaydı. Halkın iradesini korumak istemiyorlardı. Halkın iradesini inkar etmek istiyorlardı" diye konuştu. Biden, "Bu, geçmişe saplanıp kalmakla ilgili değil. Bu, geçmişin gömülmediğinden emin olmakla ilgili. İlerlemenin tek yolu bu. Büyük ulusların yaptığı budur. Gerçeği saklamazlar" ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir ulus olacağımıza karar vermeliyiz"

Biden, ABD halkının ve siyasilerin nasıl bir ulus olacağına karar vermesi gerektiğini aktararak, "Şu anda nasıl bir millet olacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Siyasi şiddeti norm olarak kabul eden bir millet mi olacağız? Partizan, seçim görevlilerinin hukuken devrilmesine izin veren bir millet mi olacağız? Halkın dile getirdiği bir irade mi yoksa hakkın ışığında değil, yalanların gölgesinde yaşayan bir millet mi olacağız?" ifadelerini kullandı. Biden, ardından ise "Kendimizi böyle bir millet yapamayız" dedi.

Biden'dan Trump'a sert sözler

Biden, Kongre saldırıları nedeniyle Trump'ın ortaya çıkan ayaklanmayı durdurmak için harekete geçmemesini eleştirerek, Trump'ın Beyaz Saray'daki özel odasından televizyondan olanları izlediğini ve insanların yaşamları risk altındayken hiçbir şey yapmadan oturmasını kınadığını ifade etti. Biden, Trump'ın başkanlık seçimleriyle ilgili yalan iddiaları olduğunu belirterek, "Gerçek şu ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. Bunu kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarından daha önemli gördüğü için yaptı" dedi. Biden, Trump için, "Amerikan tarihinde, hiçbir başkanın yapmadığını yaparak seçim sonuçlarını ve Amerikan halkının iradesini kabul etmeyi reddetti" ifadelerini kullandı.

"Çin ve Rusya demokrasi günlerimiz için bahse girdi"

Başkan Biden, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ABD'nin demokrasi günlerinin "sayılı" olduğuna yönelik bahse girdiklerini ve ABD'nin diktatör olacağına yönelik iddialarda bulunduklarına dikkat çekerek, bunun "ABD değerlerine aykırı" olduğunu ifade etti.

"Güç, asla bir mızrağın ucunda ya da silahın namlusunda değil"

Biden, "Biz bu değiliz ve asla böyle olmayacağız. Kurucu atalarımız, ne kadar kusurlu olsalar da, dünyayı değiştiren bir hareket başlattılar. Güç, asla bir mızrağın ucunda ya da silahın namlusunda değil, barışçıl bir şekilde aktarılacaktır" dedi.

"ABD demokrasisine hançer dayadılar"

Biden, Kongre binasına baskın düzenleyen kişileri ABD demokrasisine yönelik tehlikeli tehditler olarak nitelendirerek, "Kongre'yi basanlar ve buna teşvik edenler ABD'nin boğazına ve demokrasisine hançer dayadılar" dedi. Biden, Trump'ı ve destekçilerini eleştirerek, "Bu seçim hakkında yalan söyleyen eski başkan ve Kongre'ye saldıran grup, temel ABD değerlerinden çok uzaktalar" diye ekledi.

"Sadece bir binaya değil ABD değerlerine saldırdılar"

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yaptığı konuşmada, "6 Ocak'ta demokrasimizi ortadan kaldırmaya çalışan güçler başarılı olursa ulusumuzun nasıl görüneceğini hepimiz gördük. Kanunsuzluk, şiddet kaos. Bu salonlarda dolaşan aşırılık yanlılarının hedef aldığı şey yalnızca seçilmiş liderlerin yaşamları değildi. Aşağılamaya ve yıkmaya çalıştıkları şey yalnızca bir bina değildi. Aynı zamanda ABD'li nesillerin kazanmak için kan döktüğü idealler ve değerlerdi" dedi. Harris, "demokrasinin kırılganlığına" dikkat çekerek, vatandaşların onu savunmak için çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD'de 3 Kasım 2020'deki Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı sırada Kongre binasını basmış, baskın sırasında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1'i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ise yaralanmıştı. Halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, FBI'ın en büyük ve en karmaşık soruşturmalarından biri olarak tarihe geçti. ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre, olayla bağlantılı en az 725 kişiye suçlama yöneltildi. Söz konusu kişilerden yaklaşık 165'i suçunu kabul ederken, bunlardan en az 70'i ise hapis cezasına çarptırıldı.

Kasım 2021'de bir mahkeme, boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ile elindeki 2 metrelik mızrakla kongre baskınına katılan ve baskının sembolü haline gelen "QAnon Şamanı" lakaplı Jacob Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Soruşturma devam ediyor

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland kongre baskının yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, kanlı baskının sorumlularına hesap sorulacağını ve soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Garland, soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının 5 binden fazla mahkeme celbi çıkarttığını, yaklaşık 2 bin elektronik cihaza el konulduğunu ve 20 bin saatten fazla video kaydının incelendiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.
ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.
ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.
ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.
ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Kongre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi'Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
20:04 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
19:30 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
19:29 Kadın kılığına giren saldırgan mağdurun komşusu çıktı
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
18:17 Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:46 Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 20:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, kanlı Kongre baskının yıl dönümünde Trump'a yüklendi"Eski Başkan, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar oluşturup bunu yaydı. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement