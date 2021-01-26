Putin ve Biden telefonda görüştü - Son Dakika

Putin ve Biden telefonda görüştü

26.01.2021 21:57
Putin ve Biden telefonda görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Putin, Biden'ı ABD başkanı olarak göreve başladığı için tebrik etti. Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik konuların da istişare edildiği belitilen açıklamada, "Önümüzdeki günlerde taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın daha fazla işlemesini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri tamamlayacaklar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ikili ekonomik ilişkilerin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, "İstişare edilen uluslararası konular arasında, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan tek taraflı çekilmesi, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması sorunu, Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde zirve yapılmasına yönelik girişimi vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin "sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde" geçtiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin ve Biden telefonda görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti Ramo kadrosuna Selim Erdoğan'ı dahil etti Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Sosyal medya fenomeni, barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak
F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu         
22:39
Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı         
22:06
YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı         
21:39
Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü         
21:12
ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı         
20:35
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı         
19:15
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 22:52:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin ve Biden telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei