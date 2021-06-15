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AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak - Son Dakika

AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak

15.06.2021 17:29
AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, AB ile ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, AB ile ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile "AB-ABD Zirvesi" kapsamında bir araya geldi. AB Konseyi binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından AB yetkilileri kameraların karşısına geçti. AB Konseyi Başkanı Michel, "Bu görüşmemiz AB ve ABD arasındaki samimiyetin kanıtı olan bir toplantıydı. Bazı konularda anlaşmak zor olacak ama önemli olan ortak noktalarda çalışabilmektir" dedi. Michel, zirvede 4 ana konunun ele alındığını, bunların Covid-19'la mücadele, iklim değişikliği, ticaret ve teknoloji ile demokrasi ve insan haklarının korunması olduğunu dile getirdi. "ABD Başkanı Joe Biden ile bir de uluslararası salgın anlaşmasını görüştük" diyen Michel, az gelişmiş ülkelere ekonomik toparlanma yolunda yardım etmeyi önerdiklerini ifade etti. Michel, "AB ile ABD arasında iklim konusunda ortak bir yol bulmaya çalışıyoruz" diyerek AB ve ABD arasında ticaret ve teknoloji konularında ortak bir çalışma konseyi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Ursula von der Leyen ise mevcut ve güçlü ticari ilişkilerin devam etmesini istediklerini, bu nedenle gerekli olmayan tüm engelleri ticaret alanında ortadan kaldırıp özellikle teknolojik konularda kurulacak bir komisyonla iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Siber güvenlik ve yapay zeka gibi konularda birlikte çalışmanın gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Uluslararası mali prensipler oluşturulması konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğini önemsiyoruz" dedi. Ursula von der Leyen ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü için de bir revizyon öngördüklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) de reform yapılması gerektiğini savunduklarını belirten Ursula von der Leyen, DSÖ'nün salgının ortaya çıkışıyla birlikte yetersiz kaldığı noktalar olduğunu, yaşananlardan tecrübe edinerek dersler çıkarılması ve bu kapsamda reformların yapılması gerektiği yönündeki düşüncelerin ABD tarafına iletildiğini kaydetti.

ABD'den iklim değişikliği ile mücadelede göstermelik işlerden öte, gerçekten iklim değişikliğine karşı yeşil devrimi gerçekleştirecek politikaların hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden von der Leyen, küresel boyutta karbon vergisi ve kotaları konusunun da ele alınması için prensipte anlaşıldığını belirtti. Leyen, bu konunun da Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ele alınarak güvenceye bağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi öncesinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile de bir araya geldi. Biden'ın Belçika ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştireceği İsviçre'nin başkenti Cenevre'ye geçmesi bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB-ABD arasında ticaret ve teknoloji alanında ortak konsey kurulacak

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İsviçre, Cenevre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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