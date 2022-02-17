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Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı - Son Dakika

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

17.02.2022 17:32
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı - Son Dakika


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