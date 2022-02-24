ABD Başkanı Biden: "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak""Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık""Putin... - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak""Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık""Putin...

24.02.2022 21:49

- ABD Başkanı Biden: "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak" "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" "Putin bu savaşı seçti.

- ABD Başkanı Biden: "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak"

"Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık"

"Putin bu savaşı seçti. Şimdi sonuçlarına o ve ülkesi katlanacak"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Ukrayna'daki savaşa katılmayacaklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında Beyaz Saray'dan açıklamalarda bulundu. ABD'nin aylardır işgale karşı uyardığını hatırlatan Biden, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Biden, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı planlanmış bir saldırıdır. Bu konuda 1 aydır uyarıda bulunuyorduk. Şimdi bu büyük ölçüde gerçekleşiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına 175 bin asker konuşlandırdığını aktaran Biden, "Bu size, niyetleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Rusya, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın, güvenlik endişelerine sebep olan gereksiz çatışmaları önlemek için diyalog yoluyla ele almaya çalıştığı her iyi niyetli çabayı reddetti" dedi.

Biden, Ukrayna'ya saldırmanın tüm sorumluluğunun Putin'e ait olduğunu ifade ederek, "Saldırgan Putin'dir, Putin bu savaşı seçti. Şimdi sonuçlarına o ve ülkesi katlanacak" şekilde konuştu.

"Yaptırımların etkisini en üst seviyeye çıkaracağız"

Rusya'ya karşı yeni güçlü yaptırımlar ve sınırlamaları açıklayan Biden, "Rus ekonomisine hem hızlı hem de uzun vadede ciddi maliyetler getirecek yaptırımlar tasarladık. Bu yaptırımlar, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek üzere tasarlandı" dedi.

ABD'den Rusya'ya ihraç edilebilecek ürünlere güçlü sınırlamalar getireceğini ve daha fazla kurum ve şahsa yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Daha fazla kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını söyleyen Biden, "Söz verdiğimiz gibi, Rus elitleri ve aile üyelerine de yaptırım uygulayacağız. Bunlar, Kremlin'in politikalarından kişisel olarak kazanç sağlayan insanlardır" dedi.

"Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık"

Biden, Rusya'ya ait daha fazla finans kurumuna yaptırım uygulandığını belirterek, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik" dedi.

Biden, "Toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uyguladık. Rusya'nın bankacılık varlıklarının üçte birinden fazlasını tek başına elinde tutan Rusya'nın en büyük bankasını ABD finansından çıkardık" dedi.

ABD'den Rusya'nın teknoloji ithalatına da kısıtlama

Rusya'nın yüksek teknolojili bir 21. yüzyıl ekonomisinde rekabet etme yeteneklerini azaltmak üzere teknoloji ithalatına da kısıtlamalar yapılacağını söyleyen Biden, "Eylemlerimizin en güçlü etkilerinden bazıları zamanla ortaya çıkacaktır. Bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın eylemlerinin, Rusya'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak"

Biden, ABD'nin NATO müttefiklerini savunmak için adımlar atmaya devam edeceğini yineleyerek, "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmayacak. Güçlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güvence vermek için gidiyor" dedi.

Biden, yarın 20 müttefik NATO'nun ülkesi liderleri ve yakın ortaklarıyla bir zirve düzenleyeceğini belirterek, "Bu, dayanışmamızı teyit edecek ve NATO ittifakımızın tüm yönlerini daha da güçlendirmek için atacağımız sonraki adımların haritasını çıkaracaktır" dedi.

ABD'den Almanya'ya ek askeri birlik

Biden, "NATO'nun yanıtının bir parçası olarak" Almanya'da ek ABD birliklerinin konuşlandırılacağını" sözlerine ekledi.

"Birlikte daha güçlü duracağız"

Biden, "Rusya Devlet Başkanı Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD'nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak" ifadelerini kullandı. Rusya'nın siber saldırılara devam ederse karşılık bulacağını ifade eden Biden, "Biz hep zorbalara karşı durmuşuzdur ve duracağız. Biz özgürlük için ayağa kalkarız" dedi.

Biden, Putin'le görüşmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme niyetinin olmadığını söyleyen Biden, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı Rusya'ya ekonomik ve stratejik olarak pahalıya mal olacak" dedi.

Biden, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru bunlar korku ve baskıdan daha güçlü güçlerdir. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık Putin...
ABD Başkanı Biden: ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık Putin...
ABD Başkanı Biden: ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık Putin...

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden: 'ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak''Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık''Putin... - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: "ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katılmayacak""Toplamda 1 trilyon dolar varlığa sahip bankalara yaptırım uyguladık""Putin... - Son Dakika
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