Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini değerlendirdi: (1) - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen Rusya ile ABD'nin ortak alanlarda birlikte çalışabileceği mesajını verdi.

Biden, Putin ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüz yüze diyaloğun önemine dikkati çeken Biden, hem Putin'in hem kendisinin "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki için sorumluluk hissettiğini belirtti.

Biden, ABD'nin çıkarına zarar verecek belirli eylemlere yanıt vermekten de geri durmayacaklarının altını çizerek, "Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim." ifadesini kullandı.

Putin ile istenmeyen çatışma riskinin azaltılması konusunu da konuştuklarını kaydeden Biden, "(Putin ile) Yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Biden, Putin'e kritik altyapıların siber saldırılarda "yasaklı bölge" olması için liste verdi

Biden, siber güvenlik konusunun da zirvede geniş şekilde ele alındığının altını çizerek,"Belirli kritik altyapıların siber saldırılar için yasak bölge olması gerektiğini söyledim. Onlara bir liste verdik, yanılmıyorsam burada kritik altyapı olarak tanımlanan 16 şirket vardı. Sorumluluk sahibi ülkeler, topraklarından siber saldırı yapan suçlulara karşı adım atmalı. Bu konuda da yasaklı alanların ne olacağı konusunda çalışılması için uzmanlar görevlendirilmesi konusunda anlaştık." bilgisini paylaştı.

Putin ile görüşmesinde, Suriye'deki durumun da gündeme geldiğini ve ihtiyaç sahibi kişilere temel ihtiyaçların ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini ilettiğini söyleyen Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesinin de iki ülkenin yararına olacağını kaydetti.

Biden, Afganistan'da terörün yeniden ortam bulmasını önlemenin de iki ülkenin yararına olacağını dile getirdiğini belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve Belarus konusunun da görüşüldüğünü aktardı.

Biden'dan Putin'e "insan hakları" mesajı

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının "olumlu bir tonda" geçtiğini kaydeden Biden, farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen Rusya ile ABD'nin ortak alanlarda birlikte çalışabileceğini ve bunun hem iki ülkenin hem de dünyadaki diğer ülkelerin yararına olacağını ifade etti.

Biden, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da görüştüklerini aktararak, "Putin'e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi ifade ettim." diye konuştu.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy konusunda da görüşlerinin değişmediğini belirten Biden, "Navalnıy'ın tutukluyken ölmesinin sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağını Putin'e açıkça söyledim." dedi.

Biden, Putin'e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini bildirdi.

(Sürecek)