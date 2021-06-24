ABD Başkanı Joe Biden suçla mücadelede yeni önlemleri açıkladı - Son Dakika

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Biden tarihi verilere göre yaz aylarında suç miktarının arttığını belirterek "salgından çıkıyoruz ve yeniden açılıyoruz, bu sefer suç artışı genelde olduğundan daha yüksek olabilir" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda özellikle büyük şehirlerde suç oranlarının artmasından endişe duyan Biden özellikle Cumhuriyetçiler tarafından karşı çıkılan silahlanmaya sınırlandırma getiren tasarısı üzerine de konuştu. Biden "bu konuda uzun süredir çalışıyorum, silahlanmanın azaltılması ve suçun azaltılması ile ilgili bildiğimiz şeyler var" dedi.

Özellikle yüksek miktarda mermi taşıyan silahlara ihtiyaç olmadığını söyleyen Biden "eğer geyikler kurşun geçirmez yelek giymiyorsa böyle bir silaha ihtiyacınız yok" dedi. Biden yasa tasarısının kongreden geçmesi konusunda umudunu hiçbir zaman yitirmediğini söyledi. Biden tasarının anayasanın ikinci maddesine karşı olduğunu ve Amerikalıların haklarını sınırlandırdığı eleştirilerine de cevap vererek "ikinci madde yürürlüğe girdiği günden beri kimlerin ne çeşit silah alabileceğini sınırlıyor. Örneğin bir top satın alamazsınız" dedi.

Biden şiddet suçlarında kullanılan silahların takibi ile ilgili yeni "sıfır tolerans" politikasını açıklayarak "kanunları bilerek hiçe sayan silah tüccarlarına sıfır tolerans uygulanacak" dedi.

Biden konuşmasının sonunda "bunu yapabiliriz ve hayatları kurtarabiliriz" dedi.

Biden'ın ortaya koyduğu suçla savaş stratejisi Federal kurumlar tarafından alınacak yeni önlemler ile Eyaletlerin ABD Kurtarma Planından gelen 350 milyon dolarlık fonları bu amaçla kullanabilmesini içeriyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana ABD'nin büyük şehirlerinde cinayet gibi vahşi suç oranlarında %33 artış kaydedildi. ABD genelindeki en büyük 66 polis merkezinin verilerine göre ise 63 merkezde tecavüz, silahlı soygun ve cinayet gibi alanların en az birinde artış var. - WASHINGTON