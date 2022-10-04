ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda - Son Dakika
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ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda

04.10.2022 20:16

Rusya'nın ilhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, Ruslardan topraklarını birer birer geri almaya başladı. Bu gelişme sonrası savaşın başından beri Ukrayna'ya hem para hem de silah desteğinde bulunan ABD, kesenin ağzını tekrar açtı. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı yapacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.

YARDIM PAKETİNİN İÇERİSİNDE NELER VAR?

Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.

BİDEN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ BAŞARISINDAN MEMNUN

Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.

YORUMLAR
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ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak ABD'den Rusya'ya karşı savunma yapmaları için Ukrayna'ya dev bir yardım daha duyurulacak Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını geçersiz ilan etti Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını geçersiz ilan etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda - Son Dakika
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