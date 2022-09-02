Biden'dan ara seçimler öncesi Trump destekçileri "tehdidine" karşı birlik çağrısı

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yapılacak ara seçimlere yönelik konuşmasında "birlik, beraberlik" vurgu su yaparak, eski Başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerinin "ülke demokrasisi için tehdit oluşturduğunu" söyledi.

ABD'nin temellerinin atıldığı, Pennsylvaina'nın Philedelphia kentindeki Bağımsızlık Salonu'ndan (Independence Hall) gerçekleştirilen canlı yayında seçmenlerine seslenen Biden, ABD'nin demokratik değerlerinin "Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu" belirtti.

Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hedefleyen Biden, "Uzun süredir, Amerikan demokrasisinin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık. Ama öyle değil. Onu savunmak zorundayız. Bunun için hepimiz ayağa kalkmalıyız." dedi.

Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri "ulusun ruhu için bir savaş" olarak niteledi.

Biden, Trump destekçilerinin ülke yönetimini geri almakta kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun "Seçme hakkının, mahremiyet hakkının, doğum kontrolü hakkının, sevdiğinle evlenme hakkının olmadığı bir Amerika'ya geri dönmek." olacağını belirtti.

"MAGA Cumhuriyetçiler ülke için tehdittir"

Cumhuriyetçi parti içinde özellikle Trump destekçilerini hedef alan ve onları "Amerika'yı Tekrar Mükemmel Yap" sloganının ilk harflerine atfen MAGA Cumhuriyetçiler diye nitelendiren Biden, tüm Cumhuriyetçilerin Trump'ın ideolojisini takip etmediğine işaret ederek, "Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri, Cumhuriyetimizin temellerini hedef alan aşırılığı temsil ediyor. Bu, ülke için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Kurşun geçirmez camın arkasından yüzlerce kişiye hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan değerlerinin Trump liderliğindeki "aşırıcılar" tarafından saldırı altında olduğuna, eski Başkan ve müttefikleri tarafından benimsenen "siyasi şiddet ve seçim reddinin" Amerika'nın yurt dışındaki itibarına zarar verdiğine inandığını belirtti.

Biden, "MAGA Cumhuriyetçiler Anayasa'ya saygı duymuyor, hukukun üstünlüğüne inanmıyor, halkın iradesini tanımıyorlar. Özgür bir seçimin sonuçlarını kabul etmeyi reddediyorlar." şeklinde konuştu.

6 Ocak Kongre baskınında olduğu gibi, Trump'ın evine yapılan baskından sonra ABD güvenlik güçlerinin hayatlarının aşırılık yanlısı Cumhuriyetçiler tarafından tehdit edildiğini ifade eden Biden, "Bu ülkede şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz. Bu ulusun sahip olabileceği tüm ahlaki açıklık ve inançla siyasi şiddeti reddetmek zorundayız. Bunun için seçimlerimizin bütünlüğünün baltalanmasına izin veremeyiz." dedi.

Demokrat seçmene sandık çağrısı

Daha iyi bir Amerika inşa etmek için ara seçimlerde oy kullanma çağrısında bulunan Biden, şunları söyledi:

"Daha iyi bir Amerika inşa edebileceğimize inanıyorum. Böylece Başkan Dwight D. Eisenhower'dan bu yana en büyük altyapı yatırımlarını geçtik. ve şimdi ülkenin yollarını, köprülerini, otoyollarını, limanlarını, su sistemini, yüksek hızlı demir yollarını yeniden inşa etmek için on yıllık bir yola giriyoruz. Temiz enerji ekonomisinde milyonlarca yeni iş yaratacağız. 21. yüzyılı başka bir Amerikan Yüzyılı yapmak için büyük düşüneceğiz, çünkü dünyanın bize ihtiyacı var."

"Kimseyi kenarda bırakmayı göze alamayız." diyen Demokrat Başkan, seçmenlerden sesini yükselterek ve oy kullanarak "üzerine düşeni yapmasını" istedi.

Biden, "ABD'nin, önümüzdeki 200 yılda da yeryüzünün en büyük ulusu olmaya devam edeceği" inancını paylaştı.

Bu hafta Pennsylvania'yı ikinci defa ziyaret eden Biden'ın, Temsilciler Meclisi ve Senato için önemli kritik bir seçime hazırlanan eyalete, pazartesi günü kutlanacak İşçi Bayramı'nda üçüncü bir gezi yapması bekleniyor.