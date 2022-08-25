Biden, çip üretim yasasının uygulamaya konulması için kararname imzaladı - Son Dakika
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Biden, çip üretim yasasının uygulamaya konulması için kararname imzaladı

25.08.2022 19:36
Biden, çip üretim yasasının uygulamaya konulması için kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasının uygulanmaya konulması için bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasının uygulanmaya konulması için bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden CHIPS yasasının uygulanmasına ilişkin bugün bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararname ile 16 kişiden oluşan uygulama konseyi kurulacak ve konseye Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politika Direktör Vekili Alondra Nelson eş başkanlık yapacak.

Biden'ın söz konusu yasaya ilişkin önceliklerine de işaret edilen kararnamede, ülke içindeki çip üretimine yapılacak 52 milyar dolarlık yatırımların denetlenmesi maddesi de yer alıyor.

Yasa, 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti

Söz konusu CHIPS ve Bilim Yasası 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

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Kaynak: AA

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