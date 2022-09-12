Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi

12.09.2022 22:00
Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, geçen yıl onayladığı altyapı paketinden bir miktar fonu bu havalimanlarındaki terminallerin yenilenmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ayıracaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, geçen yıl onayladığı altyapı paketinden bir miktar fonu bu havalimanlarındaki terminallerin yenilenmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ayıracaklarını söyledi.

Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.

Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Lübnan: ABD, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi Lübnan: ABD, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi ABD Başkanı Biden, 11 Eylül'ün 21. yılında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
21:50 Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 22:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement