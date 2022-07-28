ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin daralmasını kabullenmiyor: ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin daralmasını kabullenmiyor: ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor

28.07.2022 20:38

ABD Başkanı Biden, ülke ekonomisinin iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girmesini kabul etmedi. Biden, konu hakkında yaptığı değerlendirmede "Başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede. Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 daraldı. Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek art arda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi. Biden, Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"YATIRIMLAR REKOR SEVİYEDE"

Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede." ifadesini kullandı.

"BANA RESESYONDAYMIŞIZ GİBİ GELMİYOR"

Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." diye konuştu.

ABD TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

RESESYON NE DEMEK?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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