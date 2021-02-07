ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı - Son Dakika

ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı

07.02.2021 19:07

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "Önce Washington yaptırımları kaldırsın" restine yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan karşılık geldi. Biden, "Uranyum zenginleştirme işlemi durdurulana dek İran'a yaptırımlar kaldırmayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını CBS kanalına verdi. Tamamı bugün yayınlanacak röportajın İran'la ilgili yayınlanan bölümünde Biden, nükleer anlaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Biden, "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını verdi.

Biden yönetimi, daha önceki açıklamalarında belirli şartların gerçekleşmesi halinde İran'la nükleer anlaşmaya yeniden dönme niyetinde olduğunu bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

HAMANEY RESTİ ÇEKMİŞTİ

Biden'ın bu açıklamasının öncesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize geri dönmemizi istiyorlarsa, ABD, yaptırımları pratikte tamamen kaldırmalı ve biz de bunu teyit etmeliyiz. Eğer yaptırımların düzgün şekilde kaldırıldığını görürsek, o zaman nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz" açıklaması gelmişti.

Hamaney sözlerinin devamında, "Bu, İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı - Son Dakika


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