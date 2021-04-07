ABD Başkanı Joe Biden , Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" vurguladı.

Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e 'güçlü desteğini' vurguladı. - Son Dakika

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