ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkilileri ölümle tehdit eden adam FBI tarafından öldürüldü - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkilileri ölümle tehdit eden adam FBI tarafından öldürüldü

10.08.2023 15:16

Bir adam, Başkan Joe Biden ve diğer yetkililere yönelik şiddet içerikli tehditler içeren paylaşımlarda bulunduktan sonra FBI baskınında öldürüldü. Ajanlar, Utah'taki evinde gözaltı emri uygulamaya çalışırken Craig Robertson'a yönelik bir baskın düzenledi. Robertson'un Facebook üzerinden tehditler içeren mesajlar paylaştığı belirtiliyor. Suçlamalar, Robertson'ın Facebook'ta silah resimleri ve Biden ile Trump'a yönelik tehditler içerdiğini ortaya koydu. Robertson, daha önce de Trump'a yönelik bir tehdit paylaşmıştı ve FBI'ın dikkatini çekmişti.

Bir adam, Başkan Joe Biden ve diğer yetkililere yönelik şiddet içerikli tehditler içeren paylaşımlarda bulunduktan sonra FBI baskınında öldürüldü. Ajanlar, Utah'taki evinde gözaltı emri uygulamaya çalışırken Craig Robertson'a yönelik bir baskın düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkilileri ölümle tehdit eden paylaşımlar yapan adam FBI tarafından yapılan baskında öldürüldü

ABD Başkanı Bay Biden'ın eyalet ziyareti planlandığı sırada olay gerçekleşti. Robertson'un Facebook üzerinden Mr Biden ve Donald Trump hakkında tehditler içeren mesajlar paylaştığı belirtiliyor.

Robertson'un yakalanmasına ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Baskın, Salt Lake City'nin yaklaşık 65 km güneyindeki Provo'da yerel saatle 06:15 civarında gerçekleşti.

Suçlamalar, Robertson'ın Facebook'ta silah resimleri ve Mr Biden ile Donald Trump'a yönelik tehditler de dahil olmak üzere birçok şiddet içerikli mesaj içerdiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkilileri ölümle tehdit eden paylaşımlar yapan adam FBI tarafından yapılan baskında öldürüldü

Robertson, Mart ayında Trump'a ait sosyal ağı Truth Social'da Mr Bragg'a yönelik bir tehdit paylaştıktan sonra federal ajanların dikkatini çekti. Şirket, FBI'ın Ulusal Tehdit Operasyon Merkezi'ne bildirimde bulundu.

FBI ajanları daha sonra şüpheliyi ziyaret etti ve paylaşımın bir "rüya" olduğunu söyledi ve görüşmeyi "Burada bittik! Arama izinsiz geri dönme!" diyerek sonlandırdı.

Robertson'un kamu görevlilerini tehdit eden mesajları devam etti. Başkan Bay Biden, Perşembe günü başkan olarak Utah'a ilk ziyaretini gerçekleştirecek ve veteriner hastanesini ziyaret edecek, ardından Park City'de bir bağış etkinliği düzenleyecek.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Son Dakika Hukuk ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkilileri ölümle tehdit eden adam FBI tarafından öldürüldü - Son Dakika


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