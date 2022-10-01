Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

01.10.2022 22:56
Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuela'da yıllarca tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuela'da yıllarca tutuklu bulunan 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezuela'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Caracas yönetiminin müzakerelerde bulunan yetkililerine teşekkür eden Biden, "Halen acı çeken ve haksız yere gözaltına alınan sevdiklerinden ayrı kalan tüm ailelere, sevdiklerinin serbest bırakılmasını sağlamaya kendimizi adadığımızı bilin." değerlendirmesine yer verdi.

Venezuela'nın bu adımı, ABD Dışişlerinden bir heyetin haziranda Venezuela'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

Blinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezuela tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor

5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezuela'da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela'da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.

YORUMLAR
500
ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü Umman Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü Umman Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı 'Yemen'deki ateşkesi' görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Joe Biden, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 05:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, Venezuela'da tutuklu 7 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement