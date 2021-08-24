ABD, Afganistan'daki tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonra uzatmayacak - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, Afganistan'daki tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonraya uzatmamaya karar verdiğini açıkladı.

Afganistan'da tahliye çalışmaları devam ederken, birçok ülke tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi konusunda baskıyı sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, Afganistan'daki tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonra uzatmamaya karar verdiğini ve ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarihe bağlı kalacağını belirtti.

Yetkili, Biden'ın bu kararı ülkede daha uzun süre kalmanın güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak aldığını açıklarken, Biden'ın bu sürenin uzaması halinde acil durum planı hazırlanmasını istediğini belirtti.

(İHA)