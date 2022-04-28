ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde... - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...

28.04.2022 18:32

- ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve...

- ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde desteklemek için bu tasarıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve saldırganlığa boyun eğersek daha maliyetli olacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...
ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...
ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...
ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde...

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Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı. Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, 'Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde... - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık finansman talebi hakkında, "Ukrayna'yı özgürlük mücadelesinde... - Son Dakika
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