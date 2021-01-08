Başkan Biden: "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" - Son Dakika

Başkan Biden: "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır"
08.01.2021 23:17
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" dedi.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" dedi.
(İHA)
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