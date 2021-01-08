ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Yeni yönetim, salgın ve ekonomiye odaklanacak" - Son Dakika

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Yeni yönetim, salgın ve ekonomiye odaklanacak"
08.01.2021 23:00
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak" dedi.
ABD Başkanı seçilen Joe Biden, "Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak" dedi.
(İHA)
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