ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ABD Yüksek Mahkemesi önünde, yaşamını yitiren Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ABD Yüksek Mahkemesi önünde, yaşamını yitiren Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC'de ABD Yüksek Mahkemesi önünde, 18 Eylül'de yaşamını yitiren Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Yüksek Yargıçı Ruth Bader Ginsburg'un tabutunu ziyaret etti. Trump ve eşi Melania Trump, tabutun arkasında durdukları sırada orada bulunan kalabalıktan bir grup, Trump'ı protesto etti. Kalabalıktan uğultuların yükseldiği ve bir grubun, "Ona oy vermeyin" diye bağırdığı duyuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'a, hayatını kaybeden Yargıç Bader Ginsburg'un tabutu önünde protesto - Son Dakika Dünya

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