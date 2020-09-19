CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildiği tespit edildi.
Üzerinde alıcı olarak ABD Başkanı Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi.
Pakete güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor. Olay sonrası FBI hemen inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:11
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi - Son Dakika Dünya