Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.

ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.

2 saat önce

ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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