ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.
2 saat önce
ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:54 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük"
Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı