Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Abd, Her Zaman İsrail'in Yanında Olmaya Devam Edecektir"- Trump, Golan Tepeleri...

ABD Başkanı Trump: "Abd, Her Zaman İsrail'in Yanında Olmaya Devam Edecektir"- Trump, Golan Tepeleri...

1 saat önce

- ABD Başkanı Trump: "ABD, her zaman İsrail'in yanında olmaya devam edecektir" Trump, Golan Tepeleri kararnamesini imzaladıWASHINGTON - ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump:
- ABD Başkanı Trump: "ABD, her zaman İsrail'in yanında olmaya devam edecektir"
Trump, Golan Tepeleri kararnamesini imzaladı

WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Golan Tepeleri'ni İsrail'in toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı. Trump, "İsrail yakın dostumuz ve önemli bir müttefikimizdir. ABD her zaman İsrail'in yanında olmaya devam edecektir." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Netanyahu ve Trump görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, "Yönetimimle birlikte ABD ve İsrail arasındaki ittifak her zamankinden daha güçlü. Şuanda ABD büyükelçiliği Kudüs'te gururla yükselmektedir. Çok uzun zamandır İsrail halkı da bizim büyükelçiliğimizin burada olmasını istedi. Birçok bakan görev süresince bu gerçekleşmedi. Ancak biz bunu yaptık." dedi. Son 100 yıl içerisinde insanlığın antisemitizmin korkunç sonuçlarına tanıklık ettiğini savunan Trump, "Bunun sonrasında kutsal topraklarda çok güçlü bir ulus kuruldu. İsrail yakın dostumuz ve önemli bir müttefikimizdir ve ABD her zaman yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Netanyahu ise İsrail'i sürekli desteklediği için ABD hükumetine teşekkür ederek, "Dün Gazze'den fırlatılan bir füze Tel Aviv'in kuzeyindeki bir eve isabet etti. Aralarında 2 küçük çocuğun olduğu 7 kişi yaralandı ve kimse ölmedi. İsrail buna göz yummayacaktır. Ben buna tolerans göstermeyeceğim. İsrail bu sebepsiz agresif davranışa cevap veriyor. Yapmamız gereken her şeyi yapacağımızı ve halkımızı savunacağımızı bir kez daha söylemek isterim." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, basın toplantısının ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Trump'ın kararnameyi imzalamasına ilişkin "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Golan Tepeleri, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel
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