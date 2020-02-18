ABD Başkanı Trump: "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump: 'ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil' - Son Dakika Ekonomi

ABD Başkanı Trump: "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil"

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle iş yapılmasını kolaylaştırmak istediğini belirterek, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle iş yapılmasını kolaylaştırmak istediğini belirterek, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Trump, General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını öngören bir tasarının gündemde olduğuna ilişkin ABD medyasında yer alan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.

"Çin'in jet motorlarımızı almasını istiyorum"

Trump, şunları kaydetti:

"Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir. Örneğin, Çin'in dünyanın en iyisi olan jet motorlarlarımızı almasını istiyorum. Kongre tarafından tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere bazı düzenlemelerin dolaştığı gördüm, bunlar gülünç şeyler."

"ABD iş yapmaya açık"

Trump, ABD'nin iş yapmaya açık olduğunu ve yönetimindeki herkese talimat verildiğinin altını çizerek, "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Trump yönetiminin General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını düşündüğü yönünde haberler yer almıştı.

Söz konusu haberlerde, CMF International'a Çin'e jet motoru ihraç etmesini sağlayan bir lisansın verilmesinin reddedilebileceği bildirilmişti.

ABD ve Çin ticaret anlaşması

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı. Anlaşma iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Çin Devlet Konseyi de şubat ayının başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını duyurmuştu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü
Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor iddiası Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:09:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump: "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]