ABD Başkanı Trump: "ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem' - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu söyledi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2 yıl önce burada "büyük Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarını söylediğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, "Bugün ABD'nin, dünyanın daha önce hiç görmediği biçimde ekonomik patlamayla kuşatılmış halde olduğunu ilan etmekten gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmasında rekor seviyede düşük işsizliğe, borsa kazanımlarına, Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına, ABD Senatosunun onayladığı ABD-Meksika- Kanada Anlaşması'na (USMCA) değinen Trump, ülkesinde ekonomik toparlanmanın muhteşem olduğunu vurguladı.

Trump, "Amerika büyüyor, Amerika zenginleşiyor, Amerika daha önce hiç olmadığı kadar yine kazanıyor." dedi.

Donald Trump konuşmasında, ABD'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun yerkürede 1 trilyon ağaç dikme girişimine katılacağını da bildirdi.

Konuşması sonrası Davos'ta dünya liderleri ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi planlanan Trump'ın yarın da Davos'taki programının ardından ABD'ye dönmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump: ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor
ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump: "ABD'nin ekonomik toparlanması muhteşem" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]