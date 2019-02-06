Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da Siyasi Bir Çözüme Ulaşmak İçin Müzakerelerimizi Hızlandırdık.

ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da Siyasi Bir Çözüme Ulaşmak İçin Müzakerelerimizi Hızlandırdık.

53 dakika önce

ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık.

ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Trump: " Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık. Taliban dahil Afganistan'daki gruplarla görüşüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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