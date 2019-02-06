ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da Siyasi Bir Çözüme Ulaşmak İçin Müzakerelerimizi Hızlandırdık.
53 dakika önce
ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık.
ABD
Başkanı Trump
: " Afganistan
'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık. Taliban dahil Afganistan'daki gruplarla görüşüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: AA
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