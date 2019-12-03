Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.

6 saat önce

ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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