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ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.
6 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:54 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi"
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