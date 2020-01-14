ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

10 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New Orleans, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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