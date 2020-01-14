ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
10 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:16 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan helikoter ile ayrılışı WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentine geçmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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