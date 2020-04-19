ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında, "Ben seçilmeseydim şu an Kuzey Kore ile savaşta olurduk" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da günlük gerçekleştirilen basın toplantısında ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerine değindi. Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimine getirilecek kısıtlamalar konusunda Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili olarak, "Putin ve Suudi Arabistan Kralı ile bu anlaşmanın üzerinde çalışıyorum. Başkan Putin tam bir centilmen. Bizim için de onlar için de güzel bir anlaşma oldu" ifadelerini kullandı.



"Ben seçilmeseydim şu an Kuzey Kore ile savaşta olurduk"



Kuzey Kore ile ilişkilere değinen Trump, "Kim Jong-un'dan yakın zamanda hoş bir mektup aldım. Ben seçilmeseydim şu an Kuzey Kore ile savaşta olurduk. Belki dünyanın sonu bile gelebilirdi" şeklinde konuştu. Trump, "Unutmayın ki ben iktidara geldiğimde bu ülkede mühimmat yoktu. Bir savaşta mücadele etmek için iyi bir yol değil. Başkan Obama bizi mühimmatsız bıraktı. Bizi tıbbi malzemesiz, solunum cihazsız bıraktı. Obama, Kim Jong-un ile iyi bir ilişkiye sahip olmak istedi ama Kim onunla buluşmazdı" dedi.



"4 milyondan fazla korona virüs testi yaptık"



Ülkesindeki korona virüs salgınına yönelik son durumu değerlendiren Trump, "Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla" ifadelerinmi kullandı. Trump, "Ülkenin genelinde şu ana kadar 4 milyondan fazla korona virüs testi yapıldı. Nüfusa oranla test sayısı da birçok ülkeden daha fazla" diyen Trump, ABD'nin binlerce suni solunum cihazı üretmeye ve stoklamaya başladığını belirtti.



Trump, suni solunum cihazının yeterli olmadığı Meksika'ya ise yardım edeceklerini dile getirdi. - WASHINGTON