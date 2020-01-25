ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi
17 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:35 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump, program kapsamında şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzaladı.
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