ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi

17 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzalaması WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. ABD Başkanı Trump, program kapsamında şiddete karşı olan organizasyonlar için 375 milyon dolarlık kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:35 Kaynak: AA
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