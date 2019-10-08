Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.

ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.

1 saat önce

ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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