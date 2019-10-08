ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.
1 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor"
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