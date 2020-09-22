ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti (2) Açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti (2) Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, yönetiminin ABD'nin eski yaklaşımlarını terk ederek güç üzerinden barışı sağlama yaklaşımını edindiğini ve ABD'nin yeni silahları ile birlikte her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti (2) Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, yönetiminin ABD'nin eski yaklaşımlarını terk ederek güç üzerinden barışı sağlama yaklaşımını edindiğini ve ABD'nin yeni silahları ile birlikte her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

Trump, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti.

Konuşmasında Çin'in yanı sıra BM'yi hedef alan Trump, "BM etkili bir örgüt olmak istiyorsa dünyanın gerçek problemleri ile ilgilenmelidir." dedi.

ABD'nin son üç yıl içerisinde ekonomik ve askeri olarak önemli ölçüde büyüdüğünü söyleyen Trump, ülkesinin bu süre zarfında askeri harcamalara 2,5 trilyon dolar ayırdığını ifade etti.

Ülkesinin Kosova ile Sırbistan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına öncülük ettiğini ifade eden Trump, aynı zamanda İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında da normalleşme anlaşmasının imzalanmasına aracılık ettiklerini hatırlattı.

Birçok Ortadoğu ülkesinin İsrail ile anlaşma yapmaya hazır olduğunu iddia eden Trump, "Çok hızlı geliyorlar. Çünkü bunun kendileri için ve dünya için çok iyi bir şey olacağını biliyorlar." dedi.

Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı anlaşmaları, kendi yönetiminin İsrail yanlısı tutumuna bağlayan Trump, "Biz başka bir yaklaşım edindik ve bu yaklaşım işe yaradı. Yakın zaman içinde daha çok barış anlaşması imzalama niyetindeyiz. Bölge için hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Orada artık kuma bulanmış kan yok, umarım o günler geride kaldı." diye konuştu.

-Dünyaya güç mesajı

ABD'yi "barış getiren ülke" olarak tanımlayan Trump, şöyle devam etti:

"Ama bu, güç üzerinden sağlanan bir barıştır. Şu anda her zamankinden daha güçlüyüz. Silahlarımız hiç olmadık kadar gelişmiş. Açıkça söyleyeyim daha önce hayal etmediğimiz silahlarımız var ve asla kullanmak zorunda kalmamamız için Tanrı'ya dua ediyorum."

Eski yönetimlerin, küresel amaçlarını Amerikan halkının sırtından elde etmeye çalıştığını belirten Trump, "Başkan olarak bu başarısız eski yaklaşımları reddettim. Gururla Amerika'yı öne koydum. Sizin de kendi ülkelerinizi en öne koymanız gerekir. Bu normaldir. Yapmanız gereken de budur." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti (2) Açıklaması - Son Dakika

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