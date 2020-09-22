ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON - Son Dakika

ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlere (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlere (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

Trump, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü (Kovid-19) 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık." dedi.

Nisandan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz." diye konuştu.

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."

(Sürecek)

ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olimpiakos ile anlaştı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı         
00:11
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor Galatasaray, Inter'li Joao Mario'yu transfer etmek istiyor         
21:04
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 00:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei