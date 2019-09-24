Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti
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ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırgan eylemlerine devam ettiğini belirterek, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırgan eylemlerine devam ettiğini belirterek, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır." diye konuştu.

İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı.

Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız." mesajı verdi.

(SÜRECEK)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır
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