ABD Başkanı Trump, California'daki yangınlar için yardım yapmama kararından döndü - Son Dakika

NEW California eyaletindeki yangınlarla ilgili federal yardım talebini reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın karar değiştirerek yardımı onayladığı açıklandı.

California Valisi Gavin Newsom, aylardır yangınla mücadele eden eyaletteki zararın karşılanması için Beyaz Saray'ın federal afet yardımı taleplerini onayladığını bildirdi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), erken saatlerde, eylül ayında çıkan yangınlarda oluşan hasarın "California eyaletinin baş edemeyeceği büyüklükte olmadığı" gerekçesiyle talebin onaylanmadığını duyurdu.

Trump ile görüşerek sorunu çözen Vali Newsom, yardım için teşekkürlerini ilettiği yazılı açıklamada, "Büyük Afet Bildirgesi talebimizi onaylayan Başkan Trump ile görüşmeyi az önce tamamladım. Hızlı cevabı için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Trump, California yönetimini yangınlardan dolayı eleştirmişti

ABD Başkanı Trump, ağustos ayında Pennsylvania'daki mitinginde California'daki orman yangınları için destek taleplerine cevap vermeyecekleri yönünde mesaj paylaştı, yangın bölgesine yaptığı ziyarette de eyalet yönetimini yangınlara karşı yeterince önlem almamakla itham etti.

FEMA'nın reddettiği yardım talebi sonrasında Başkan Trump, Vali Newsom'un telefon görüşmesindeki açıklamalarından ikna olarak 346 milyon dolarlık afet yardım paketini onayladı.

Eylül ayı boyunca devam eden orman yangınları, ay sonunda 1000 civarında Californialıyı evsiz bırakırken farklı bölgelerde çıkan yangınlarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 8 bin kilometrekarelik ağaçlık alan küle dönmüştü.

California Yangın İdaresine göre, yılın başından bu yana çıkan 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti.