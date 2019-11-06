Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'çok iyi bir görüşme' yaptıklarını ve 13 Kasım'da...

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
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