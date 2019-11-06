ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:24 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti
ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir