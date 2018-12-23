ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Yaptıklarını ve...
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:11 Kaynak: AA
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