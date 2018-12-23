Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Yaptıklarını ve...

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Yaptıklarını ve...

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uzun ve Verimli Bir Telefon Görüşmesi Yaptıklarını ve..., System.String[]
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunu ele aldıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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