Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi., System.String[]

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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