ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:36 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
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