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ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:50 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok fazla Kürt var ve her türlü imkanları var"
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