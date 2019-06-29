ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin...
1 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:35 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye
'ye adil davranılmadı"
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