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ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele...
7 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:14 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor."
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