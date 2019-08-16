Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor
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ABD Başkanı Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor

39 dakika önce

Trump, Gröland’ı satın almak istiyor ABD Başkanı Donald Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı olan, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istiyor.

ABD Başkanı Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istiyor.

ABD'de başkanlık görevine gelmeden önce bir emlak imparatorluğunun sahibi olan Trump, 2.166.086 kilometre kare genişliğindeki bu özerk bölgeyi Danimarka'dan satın almanın yollarını aramaları için danışmanlarına talimat verdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:03 
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