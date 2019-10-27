ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:50 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü