Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi'

ABD Başkanı Trump: "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi"

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamas WASHİNGTON - ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ölü ele geçirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi
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